The Flash: Ezra Miller di nuovo sul set per le riprese aggiuntive

Qualche settimana fa vi segnalavamo le parole di Andy e Barbara Muschietti secondo cui la produzione di The Flash è vicina alla conclusione. Oggi arriva la notizia che Ezra Miller è tornato sul set del cinecomic della DC Films per un’ultima sessione di riprese aggiuntive.

Dopo le controversie degli ultimi mesi, che hanno investito il protagonista arrivando a mettere addirittura in discussione l’uscita stessa del film, Miller è tornato “in carreggiata” e, secondo The Wrap, la settimana scorsa era sul set. La produzione di un blockbuster di questa portata è molto complessa, ed è sempre prevista una sessione o più di riprese per girare scene aggiuntive che, in fase di montaggio, si stabilisce siano necessarie a rendere più chiare alcune sequenze con ulteriori dialoghi o inquadrature. Nel caso di The Flash è anche possibile che, dopo la cancellazione di Batgirl e il riassestamento dell’intero franchise DC, si siano resi necessari alcuni cambiamenti nello script. La pellicola dovrà infatti fungere da soft-reset per il franchise.

Secondo un insider citato da TheWrap, comunque, la produzione procede spedita e si sono già svolte delle proiezioni test in cui il pubblico ha avuto “reazioni molto positive”.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

Vi ricordiamo anche che il lungometraggio arriverà nei cinema il 23 giugno del 2023.