Nell’ottobre del 2021, George Clooney, a proposito di The Flash, spiegava che il suo Batman sarebbe stato assente perché:

Non mi hanno chiesto di tornare. Quando distruggi un franchise così come ho fatto io, tendono a voltarsi dalla parte opposta nel momento in cui devono lavorare a un film come The Flash.

Poi però, nell’epilogo del cinecomic di Andy Muschietti arrivato lo scorso giugno nelle sale, la star compare effettivamente nei panni di Bruce Wayne.

E del suo Batman e del suo Bruce Wayne, George Clooney ha parlato brevemente con l’Hollywood Reporter nel corso della premiere del suo nuovo film, The Boys in the Boat (GUARDA IL TRAILER), visto che la testata gli ha domandato se la sua apparizione in The Flash possa rappresentare una specie di antipasto a un suo eventuale “ritorno in grande stile” nel mondo dei film tratti dai fumetti DC Comics.

L’attore ha ribadito che si è trattato di “un evento occasionale” per poi aggiungere con la consueta ironia:

Oh sì. In qualche modo non non ho mai ricevuto molte richieste per farmi riprendere il ruolo di Batman, non so perché!

