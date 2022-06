Grant Morrison ha parlato con Rolling Stone del film di The Flash che aveva scritto con Ezra Miller che la Warner Bros. ha deciso infine di non utilizzare.

Come raccontato dallo sceneggiatore, lo studio aveva altre idee:

C’erano già state altre versioni e a quanto ricordo, Ezra non era molto felice dei risultati. Aveva molte idee, me ne ha proposte tantissime e abbiamo lavorato insieme. Eravamo solo noi in Scozia e abbiamo scritto il copione. A me piaceva tanto, e poi la Warner Bros. ci aveva dato solo due settimane! Non è staro per niente facile, è stato crudele. Abbiamo dovuto essere come Flash per finire in tempo, ma cercavano qualcosa di diverso.

Volevano un franchise, volevano collegamenti, altri personaggi, stendere il piano per il futuro. La mia era una storia di Flash, perciò non rappresentava la direzione in cui volevano andare con il multiverso e così via.