Attenzione: l'articolo contiene spoiler

In occasione del DC Fandome China ha parlato die degli aspetti che ha apprezzato del progetto fin da subito.

Tra questi il fatto che alla base della storia principale ci fosse un conflitto emotivo:

Ovviamente è un film di supereroi, un’avventura spettacolare bella grossa, ma la cosa che mi ha convinto fin da subito è il suo potere emotivo. C’è un messaggio commovente nella storia, che è anche una storia di viaggio nel tempo. Il viaggio nel tempo è già di per sé avvincente, ma questo in particolare è molto speciale perché parliamo di un conflitto molto intimo.

Ha poi aggiunto:

La storia è quella di un ragazzo che cerca sua madre, ed è una cosa che mi ha attratto fin da subito alla luce del suo traino emotivo.

L’inizio delle riprese di The Flash è stato comunicato ad aprile da parte di Andy Muschietti con un post su Instagram con il quale ha anche condiviso il nuovo logo della pellicola. La produzione è terminata a metà ottobre 2021.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton. Il film vedrà anche il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Le musiche del film saranno composte da Benjamin Wallfisch, compositore londinese che ha già uno storico di collaborazioni con Muschietti: sono sue le partiture musicali di IT: Capitolo Uno e It: Capitolo Due. Nel curriculum del musicista troviamo anche il prossimo Mortal Kombat, Blade Runner 2049, Shazam!, Annabelle 2: la creazione e La cura dal benessere.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 4 novembre 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice anche di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).