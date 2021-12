The Flash: Kevin Smith spera nel ritorno di Christian Bale per un “momento No Way Home”

Nel corso dell’ultimo episodio di Fatman Beyond ha parlato di, il cinecomic di Andy Muschietti in arrivo l’anno prossimo.

Il regista e attore ha prima di tutto parlato del suo amore per il crociato di Gotham:

Il film di Flash a cui stanno lavorando con Michael Keaton nei panni di Batman mi farà venire le lacrime agli occhi. Quello è il mio Batman! Sono molto legato al Batman di Tim Burton del 1989, perciò il fatto che lo facciano tornare sarà una gioia per i più vecchi come me.

Ha poi aggiunto, riferendosi a Spider-Man: No Way Home:

Se vogliono un momento No Way Home, farebbero meglio a far tornare Christian Bale. Fossi in loro, ricoprirei Bale di soldi supplicandolo di girare due minuti per avere il nostro No Way Home.