Fin da quando, la scorsa estate, abbiamo appreso cheera in fase di trattative per tornare nei panni diincon, si è registrato un elevato tasso di eccitazione per la cosa.

Durante il DC FanDome, l’evento virtuale organizzato dalla Warner alla fine di agosto 2020 per presentare tutti i vari progetti cinefumettistici in cantiere, era addirittura stato diffuso un concept del film in cui Flash compariva proprio insieme al Batman reso iconico dalle pellicole di Tim Burton.

A quanto pare, Michael Keaton non è ancora sicuro al 100% di tornare nei panni dell’Uomo Pipistrello per preoccupazioni non tanto di carattere artistico, quanto sanitario. Ha difatti ammesso di essere molto preoccupato a causa del COVID.

La star, che ha 69 anni, ne ha discusso insieme a Deadline:

Sai cosa? Ho bisogno di un minuto per pensarci perché, ora come ora, mi sento davvero così fortunato e ho davvero tanto da fare. Sono davvero concentrato sul lavoro e, da qualche parte nel mio iPad, dovrebe esserci un’iterazione di The Flash che non sono ancora riuscito a leggere. Li ho chiamati e ho detto loro in tutta onestà che non ho ancora avuto modo di leggerla […] Non so davvero, devo prendere in esame l’ultima stesura dello script. Però, a essere onesti, sai cosa mi preoccupa di più di tutta questa situazione? È il COVID. Sono più preoccupato. Controllo costantemente l’evoluzione della situazione Coronavirus in Inghilterra. È quello che determinerà la mia scelta ed è il motivo per cui vivo qua, lontano dalla città, in una tenuta da 17 acri dove sto lontano da tutto e tutti perché il COVID mi spaventa davvero. Ed è la prima roba che valuto per i progetti che mi vengono proposti. Valuto e mi domando “Questa cosa finirà letteralmente per uccidermi?”. Se la risposta è no ne possiamo parlare.

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e – in teoria – quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, vedrà nel cast il ritorno di Kiersey Clemons nei panni di Iris West.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una fugace apparizione in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Quanto attendete The Flash? Ditecelo, come sempre, nei commenti qua sotto!