The Flash e il problema Ezra Miller: non si esclude la cancellazione del film, i tre scenari della Warner

Le vicende personali di Ezra Miller sono in costante evoluzione, e con esse le speculazioni sulle conseguenze che tutto questo potrebbe avere sull’uscita di The Flash, il blockbuster da 200 milioni di dollari della DC Comics che lo vede come protagonista. L’ultima novità sono le accuse di furto con scasso in Vermont.

Ora un lungo articolo pubblicato sull’Hollywood Reporter cita una fonte a conoscenza della situazione secondo cui la Warner Bros sta considerando tre scenari possibili:

Se Ezra Miller riuscisse a rimanere fuori dai guai, nei prossimi mesi fino all’uscita del film, possibilmente rilasciando un’intervista che spieghi il suo comportamento e scusandosi per quanto sta succedendo, potrebbe essere coinvolto nella campagna marketing del film in maniera limitata. Sembra che la madre dell’attore lo stia accompagnando in questi ultimi giorni, e che ci sia l’intenzione di farlo seguire da qualcuno di specializzato in Vermont.

decidesse di non farsi aiutare o di non compiere azioni volte a migliorare la situazione, il film potrebbe comunque uscire ma senza il coinvolgimento dell’attore nella promozione, inoltre potrebbe avvenire un recasting nei prossimi eventuali film Se la situazione dovesse precipitare per qualche motivo, il film potrebbe essere cancellato definitivamente, e questo nonostante la Warner abbia già investito 200 milioni di dollari nel budget. Sarebbe una decisione senza precedenti, ma non viene esclusa dalla dirigenza

Molto dipenderà dal comportamento dell’attore nelle prossime settimane, insomma. Come noto, Miller ha partecipato alle riprese aggiuntive del film in queste ultime settimane, prima dell’arresto:

La lavorazione continua, e le proiezioni test sono andate bene. Miller ha partecipato alle riprese aggiuntive nel corso dell’estate, senza alcun incidente, prima dell’accusa di furto e il terzo arresto avvenuto quest’anno il 7 agosto in Vermont.

Ricordiamo che solo qualche giorno fa David Zaslav di Warner Bros. Discovery ha incluso The Flash tra i film su cui l’azienda intende focalizzare il proprio impegno a sostegno delle uscite cinematografiche, e ha affermato: “Abbiamo visto questi film, sono fantastici e sono sicuro che potremo renderli ancora migliori”.