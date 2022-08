The Flash: la Warner è convinta di avere fra le mani un nuovo Cavaliere Oscuro?

Nonostante i recenti cataclismi in casa Warner Bros Discovery, tutto lascia presupporre che, nel giugno del 2023, The Flash, il cinecomic da 200 milioni di dollari diretto da Andy Muschietti e interpretato da Ezra Miller, arriverà nelle sale cinematografiche. Un’uscita che, a quanto pare, avverrà nonostante le intemperanze e i problemi con la legge avuti dal protagonista del kolossal, il poc’anzi citato Ezra Miller.

Vi abbiamo raccontato giusto poco fa che la star ha avuto dei meeting con la dirigenza dello studio proprio con lo scopo di salvare la pellicola (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Se, da una parte, Miller ha voluto effettuare un vero e proprio mea culpa per evitare la cancellazione dell’uscita del film, va anche detto che anche la Warner Bros sembra voler fare tutto il possibile per far sì che The Flash arrivi nelle sale. Come racconta l’Hollywood Reporter nel suo reportage, lo studio è certo di avere per le mani un successo tanto critico quanto commerciale perché, durante i test screening, il cinecomic avrebbe ricevuto delle votazioni altissime, pari a quelle che, al tempo, aveva ricevuto Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Sarà molto interessante osservare l’evolversi della faccenda.

Trovate tutte le informazioni su The Flash, il film di Andy Muschietti con Ezra Miller, nella scheda.

Vi ricordiamo anche che il lungometraggio dovrebbe arrivare nei cinema il 23 giugno del 2023.

FONTE: The Hollywood Reporter