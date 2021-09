Da Deadline scopriamo i nuovi volti scelti per un ruolo nel cast del nuovo film di, regista dell’acclamato Green Book, intitolato

Nel corso degli ultimi mesi abbiamo scoperto che gli Apple Studios finanzieranno il progetto con protagonisti Russell Crowe e Zac Efron. Oggi scopriamo qualche dettaglio in più: accanto ai due attori, infatti, ci saranno Jake Picking (Top Gun: Maverick), Will Ropp (The Way Back), Archie Renaux (Shadow and Bone) e Kyle Allen (West Side Story).

Bill Murray, inoltre, potrebbe ottenere un’offerta per un altro ruolo secondario.

Il film sarà un adattamento cinematografico del romanzo di Joanna Molloy e John “Chickie” Donohue (The Greatest Beer Run Ever: A True Story of Friendship Stronger Than War) basato sulla storia vera di quest’ultimo, che nel 1967 lasciò New York per rintracciare alcuni suoi amici nell’esercito e bere qualche birra con loro… mentre erano in Vietnam a combattere.

Farrelly ha scritto la sceneggiatura insieme a Brian Currie (Green Book) e a Pete Jones (Hall Pass).

