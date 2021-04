Sì, me ne scuso. Mi rivolgo soprattutto a chi ha dei figli, è una strada difficile. Non siamo stati noi però gli artefici, l’abbiamo ereditata. Abbiamo solo aggiunto dei momenti rap stupidi.

A più di sette anni dall’uscita di The Lego Movie ha voluto chiedere scusa per il suo contributo alla canzone “È meraviglioso” (Everything is Awesome). L’attore è stato intervistato da BBC Radio 1 e si è scusato per l’eccessiva “orecchiabilità” della canzone:

Ecco la sinossi ufficiale di The LEGO Movie:

Emmet è un comunissimo omino Lego che viene erroneamente identificato come un personaggio straordinario in grado di salvare il mondo da un’imminente apocalisse, quando il malvagio tiranno Lord Business programma di distruggere l’universo incollando insieme tutti i mattoncini. Dovrà quindi partire con una compagnia di sconosciuti nel tentativo di bloccare il disastro, viaggio per cui sarà drammaticamente e comicamente impreparato.

Nel cast troviamo Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Morgan Freeman, Liam Neeson, Melissa Sturm, Alison Brie, Nick Offerman, Jonah Hill, Cobie Smulders e Channing Tatum.

