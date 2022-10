The Nun 2: Anna Popplewell e Katelyn Rose Downey entrano nel cast

Deadline riporta che Anna Popplewell (Le cronache di Narnia) e Katelyn Rose Downey (Clean Sweep) sarebbero entrate a far parte del cast di The Nun 2, progetto cinematografico che sarà diretto da Michael Chaves, regista di La Llorona – Le lacrime del male.

Il primo film arrivato nel 2018 era ambientato in Romania nel 1952, perciò la storia questa volta inizierà 4 anni dopo. Taissa Farmiga tornerà nei panni di suor Irene.

Le riprese si terranno in Francia nel corso dell’anno. Akela Cooper si è occupato della sceneggiatura. La release nelle sale americane è stata fissata all’08 settembre 2023.

The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy, è arrivato in sala nel 2018 ha incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20 milioni.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti qua sotto!