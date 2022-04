Durante la CinemaCon di Las Vegas, la Warner bros ha confermato chesi farà e sarà, anzi, il prossimo film del Conjuring universe ad arrivare nei cinema.

Non sono stati diffusi altri dettagli su questo lungometraggio che è stato annunciato dalla sizzle reel che la major ha mostrato durante il suo evento alla manifestazione di Las Vegas.

The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy facente parte dell’universo narrativo inaugurato da James Wan col primo The Conjuring, è arrivato in sala nel 2018 ha incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20 e, nonostante questo notevole successo commerciale, non si è mai mosso nulla di eccessivamente concreto sul capitolo due.

Di recente, Taissa Farmiga, che ha vestito i panni di suor Irene nel film, ha avuto modo di spiegare un po’ a che punto si trova lo sviluppo di The Nun 2:

Ci sono stati sussurri e discorsi in merito lo scorso anno. Però il coronavirus ha colpito ogni cosa, incluse quelle che hanno a che fare col mondo del cinema. Ne ho sentito parlare lo scorso autunno se non ricordo male, se ne stava discutendo anche per cercare di capire la mia eventuale disponibilità. Ma non ho visto alcuno script. Non ho sentito nulla di definitivo, qualcuno che dicesse “Ok, partiamo”. Non so nulla a eccezione del fatto che mi piacerebbe avere di nuovo a che fare con suor Irene.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere The Nun 2? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!

Fonte: Comic Book Movie