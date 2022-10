The Nun 2: Taissa Farmiga tornerà nei panni di suor Irene

Secondo quanto riportato da Deadline Taissa Farmiga tornerà a vestire i panni di suor Irene in The Nun 2, progetto cinematografico che sarà diretto da Michael Chaves, regista di La Llorona – Le lacrime del male.

Il primo film arrivato nel 2018 era ambientato in Romania nel 1952, perciò la storia questa volta inizierà 4 anni dopo. Irene era interpretata da Taissa Farmiga, che dovrebbe tornare anche nel sequel nonostante non sia stata ancora confermata.

Le riprese si terranno in Francia nel corso dell’anno. Akela Cooper si è occupato della sceneggiatura. La release nelle sale americane è stata fissata all’08 settembre 2023.

The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy, è arrivato in sala nel 2018 ha incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20 milioni.

