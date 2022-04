Secondo quanto riportato da Bloody-disgusting.com , regista di La Llorona – Le lacrime del male, sarebbe stato incaricato dalla New Line e dalla Warner Bros. di dirigere il sequel di

Proprio nelle scorse ore alla CinemaCon di Las Vegas, la Warner bros ha confermato che The Nun 2 si farà e sarà e che sarà il prossimo film del Conjuring universe ad arrivare nei cinema.

The Nun – La vocazione del male, il film horror di Corin Hardy facente parte dell’universo narrativo inaugurato da James Wan col primo The Conjuring, è arrivato in sala nel 2018 ha incassato ben $365,5 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 20 e, nonostante questo notevole successo commerciale, non si è mai mosso nulla di eccessivamente concreto sul capitolo due.

Cosa ne pensate di questo progetto? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

BadTaste è anche su Twitch!