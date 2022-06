In occasione del debutto del primo trailer di Black Adam, atteso cinecomic DC con Dwayne Johnson, l’attore ha parlato del progetto in compagnia dei due produttori Hiram Garcia e Beau Flynn.

Johnson ha ad esempio parlato della decisione di realizzare due film su Shazam! e Black Adam piuttosto che riunirli sotto lo stesso tetto:

Il progetto originale, saranno stati cinque o sei anni fa, era di raccontare la storia delle origini di Shazam! e di Black Adam nello stesso film. È a ciò a cui avevamo lavorato. Quando la sceneggiatura fu ultimata, la leggemmo e la mia reazione immediata fu: “Dobbiamo separare questi due film, dobbiamo rendere onore a Shazam! e alla sua storia e al suo potenziale per i fan e noi dobbiamo fare lo stesso con la nostra”. Visto che la maggior parte del mondo non conosceva Black Adam a parte i lettori di fumetti, era importante separare i due progetti per raccontare bene ogni storia.

Fu proprio The Rock, poi, a contattare i due colleghi per dire la sua. La richiesta fu poi accolta visto che alla fine il progetto ebbe il via libera solamente con Zachary Levi.

Black Adam arriverà nei cinema italiani il 20 ottobre.