The Rock si dice fiducioso per il futuro dell’Universo DC: “Non vogliamo essere la Marvel”

Nel corso di una chiacchierata con il NY Times, The Rock ha parlato di Black Adam e del futuro dell’Universo DC.

L’attore si è detto molto fiducioso per ciò che attende i fan e ha sottolineato di voler prendere le distanze dal modello dei Marvel Studios:

Parliamo di un’epoca unica per i film di supereroi, con carne fresca da entrambe le parti, sia alla Marvel che di certo alla DC.

La distribuzione di Black Adam coincide con un momento in cui sta cambiando la dirigenza alla Warner Bros. e presto cambierà quella alla DC. Sono molto fiducioso per la direzione dell’universo DC. Ci vorranno strategia e mano ferma, il che non significa guardare al successo della Marvel e dire: facciamo la stessa cosa. Quella è la Marvel, sono felicissimo per loro, ma non vogliamo essere la Marvel, a mio parere. Vogliamo essere la DC e fare le cose a modo nostro.