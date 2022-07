The Rock ha grandi piani per l’universo DC dopo Black Adam

Grazie a Black Adam, The Rock ha finalmente coronato il suo sogno di dare vita a un supereroe sul grande schermo, cambiando la gerarchia del potere nell’universo DC.

Il film, che sarà presentato domani al San Diego Comic-Con, è soltanto il primo dei tasselli nell’ambizioso piano di Dwayne Johnson, come raccontato in una recente intervista:

L’obiettivo più grande è sempre stato spianare la strada a un universo più vasto, introducendo la Justice Society of America e costruendo a partire da lì.

Se il pubblico apprezzerà i personaggi, cosa in cui abbiamo sempre creduto e a cui stiamo già assistendo, intendiamo onorare la loro mitologia, costruendo la loro storia grazie a spin-off, film, serie tv e così via. Lo abbiamo sempre voluto ed era importante per noi.