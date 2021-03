Dopo il debutto del primo trailer di, la pellicola di James Gunn che arriverà in streaming e nei cinema ad agosto (vi ricordiamo che questa è la strategia di release americana, per i mercati in cui la campagna vaccinale non è tale da permettere delle riaperture come negli Stati Uniti la distribuzione in sala non è ancora certa al 100%), il regista ha condiviso su Instagram alcune foto del cast.

Come potete vedere dalla galleria fotografica qua sotto, si tratta di foto conviviali scattate fuori dal set che testimoniano l’affiatamento fra regista e attori:

Poi, su Twitter, ha anche smentito il rumour secondo cui sarebbe Taika Waititi a doppiare il supervillain Starro:

No. — James Gunn (@JamesGunn) March 26, 2021

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Cosa ne pensate e quanto attendere il cinecomic di James Gunn? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!