In una recente intervista per la promozione di, James Gunn ha ammesso di essere incredulo che in pochi abbiano notato un certo cammeo nel film.

“La gente sa che stavo per dare un ruolo a Dave [Bautista], ma non ha potuto, quindi ha rifiutato” ha ammesso il regista, alludendo al fatto che l’attore avesse scelto di apparire in Army of the Dead di Zack Snyder. “Ma a parte quello potrebbe esserci un Guardiano nascosto da qualche parte…“.

Con Variety si è sbilanciato di più:

Nessuno, neanche una sola persona, mi ha fatto notare che c’è un componente dei Guardiani della Galassia in The Suicide Squad. Davvero? Sì, e si vede benissimo, ma nessuno l’ha notato e non capisco perché. Quando entrano alla Gatita Amable, c’è una ballerina davanti alle altre ragazze che indossa un vestito di macramè. È Pom Klementieff di Guardiani della Galassia e neanche una sola persona l’ha notata. Ho pensato: “Che succede? La si vede da vicino, non è neanche una cosa subdola!“. […] Un paio di persone su Twitter l’hanno notato, ma ho parlato con Pom l’altro giorno e le ho chiesto se la gente ne sta parlando con lei e mi ha risposto: “Sì, un paio di persone“. Ma nessuno la sta riconoscendo e mi sono chiesto: “Che succede? Non riesco a crederci!“.

L’attrice in effetti era stata avvistata con il cast nel 2019:

La sinossi di The Suicide Squad: Missione Suicida

Benvenuti all’inferno, cioè a Belle Reve, la prigione con il più alto tasso di mortalità degli Stati Uniti, dove sono rinchiusi i peggiori supercriminali, che faranno di tutto per uscirne – anche unirsi alla super segreta e oscura Task Force X. Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’: si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn. Quindi si armino pesantemente e si lascino cadere (letteralmente) sulla remota isola di Corto Maltese, piena di nemici. Avventurandosi in una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra sarà coinvolta in una missione di ricerca e distruzione, sotto la guida sul territorio del colonnello Rick Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di un compagno di squadra o della stessa Waller). A voler scommetterci, la vincita è a loro sfavore – contro ognuno di loro.

