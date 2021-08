Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Sono due le scene nei titoli di coda di, uscito al cinema in anteprima il 2 agosto nel nostro paese. E ve le descriviamo in questo articolo, quindi attenzione perché da qui in avanti troverete solo spoiler!

LA PRIMA SCENA

La prima scena arriva subito dopo la fine del film, non appena esce il logo di Suicide Squad, e ci svela il destino di Weasel (Sean Gunn). Questi figurava tra i (numerosissimi) membri della Suicide Squad che morivano nella prima, folle scena: lanciatosi nel mare insieme agli altri per compiere la missione, annegava miseramente nei primi minuti, venendo poi trascinato a riva da uno dei compagni, che annunciava poi la sua morte alla Waller (Viola Davis). Nella scena prima dei titoli di coda lo vediamo, ovviamente, risvegliarsi e sputare l’acqua che aveva ingerito. Si alza in piedi e, semplicemente, attraversa la spiaggia e si inoltra nella foresta di Corto Maltese barcollando. Non è molto, ma almeno sappiamo che è vivo e chissà, magari lo rivedremo in futuro…

LA SECONDA SCENA

Anche la seconda scena, che arriva alla fine di tutti i titoli di coda, ci svela che il destino di uno dei protagonisti è diverso da quello che sembrava nel film. La scena si apre con due membri del team di Amanda Waller che hanno “disertato” mettendo KO la stessa Waller e permettendo alla Suicide Squad di sconfiggere Starro. Stanno parlando con una dottoressa, un chirurgo ortopedico, che li conduce da un paziente spiegando loro: “L’hanno trovato tra le macerie. Il cuore ancora gli batteva, avevo molti dubbi a farlo trasportare qui, ma se non altro dimostra resilienza. Dovremo operarlo ma alla fine lo rimetteremo in pista”. “Tu lo sai che è una vendetta, vero? Waller sa che l’abbiamo tradita, e ora si rifà impantandoci con questa grande merda,” spiega John Economos (Steve Agee) a Emilia Harcourt (Jennifer Holland), che gli risponde: “Esattamente”. “So che è stato una specie di eroe a Corto Maltese,” si inserisce la dottoressa. “Così le hanno detto? Perché… non è vero,” ribatte Economos. “E perché lo volete?” chiede la dottoressa. “Per salvare questo cazzo di mondo, nient’altro,” chiude Harcourt.

Si tratta, ovviamente, di Peacemaker (John Cena), che rivedremo tra pochi mesi nella miniserie tv a lui dedicata diretta da James Gunn. Nel cast degli episodi ci saranno anche Agee e Holland.

