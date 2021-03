Dopo tanta attesa, il trailer diè appena arrivato in tutta la sua follia. Complice la pandemia, la promozione del progetto DC diretto da James Gunn non era ancora partita dopo quello mostrato al DC Fandom ad agosto 2020.

Con la data d’uscita nei cinema e su HBO Max negli Stati Uniti all’orizzonte, è giunto il momento di scoprire cos’è che il regista di Guardiani della Galassia ha in serbo anche per i fan della DC Comics.

Missioni suicide

Il trailer si apre con una missione con Peacemaker (John Cena), Bloodsport (Idris Elba), Polka-Dot Man (David Dastmalchian), Rik Flagg (Joel Kinnaman), Re Squalo (Sylvester Stallone) e Pensatore (Peter Capaldi).

L’impresa di salvare Harley Quinn da un posto non precisato dura poco, visto che si ritrovano la donna già evasa, ricoperta di sangue.

Nel corso di un’altra missione sentiamo poi Amanda Waller, di nuovo con il volto di Viola Davis, mentre recluta un altro “aspirante suicida”, ovvero Savant interpretato da Michael Rooker, che si trova in isolamento.

Waller spiega che “se avete successo, vi togliamo 10 anni dalla condanna”. Una proposta non da poco.

Harley Quinn è tornata

È passato solamente un anno da quando l’abbiamo vista in Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, eppure già ne sentivamo la mancanza. Sarà interessante scoprire, al di là dei brevi momenti in cui l’abbiamo vista nel trailer, come sarà rivisitata da James Gunn.

Nella sua scheda di presentazione è scritto che è accusata di:

Giustizialismo

Rapimento

Estorsione

Distruzione di proprietà

Tentato omicidio

Trasporto di armi illegali

Già iconica la sua frase finale sulla pioggia: “Adoro la pioggia. Sono gli angeli che si fanno una sega su di noi“.

Divieto ai minori

James Gunn lo ha chiarito fin da subito mostrando il primo fotogramma del trailer su Twitter una manciata di ore fa, nel dare l’annuncio che il trailer sarebbe arrivato oggi. Il suo The Suicide Squad sarà vietato ai minori ed è evidente quanto il regista non si sia per nulla trattenuto.

Si tratta del secondo cinecomic DC dopo Birds of Prey a essere classificato con un divieto ai minori, anche se questa volta è evidente quanto il progetto sia destinato a essere decisamente più spinto.

Oltre al linguaggio scurrile (che è un dato che influenza innegabilmente il visto censura), il film sarà particolarmente violento. Ne è la dimostrazione la sequenza in cui Re Squalo squarcia una persona.

Progressi

The Suicide Squad - Prima

The Suicide Squad -Dopo



Rispetto all’anteprima mostrata al DC Fandome, notiamo già un bel po’ di progressi visivi. Nella sequenza sotto la pioggia, ad esempio, è cambiata la gradazione del colore.

The Suicide Squad - Prima

The Suicide Squad - Dopo



Re Squalo

A rubare la scena c’è proprio lui. Lo vediamo mangiare continuamente (in generale carne umana), è divertente e ha già conquistato tutti in poche inquadratura. A doppiarlo, udite udite, Sylvester Stallone.

La vera…Star

Si vociferava già dallo scorso DC Fandome e il trailer ce lo mostra in tutta la sua gloria e la sua grandezza. Le fattezze sono quelle di una gigantesca stella marina. Chi segue i fumetti sa che si tratta di Starro, ennesimo antagonista di origine aliena della Justice League, famoso per essere il primo villain che la Justice League abbia mai affrontato sulle pagine di The Brave and the Bold #28.

Ha le sembianze di una gigantesca stella di mare, con tentacoli in grado di assoggettare al suo volere chiunque. A giudicare dalle sequenze presenti nel trailer, darà un bel po’ di filo da torcere ai protagonisit.

The Suicide Squad: Missione suicida di James Gunn arriverà il 6 agosto 2021.

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Cosa ne pensate e quanto attendete il film? Vi è piaciuto questo primo, corposissimo trailer? Diteci la vostra nei commenti qui di seguito!