The Watchers, al cinema dal 6 giugno, rappresenta il debutto cinematografico della figlia di M. Night Shamalan, Ishana. Il film, basato sul romanzo omonimo di A.M. Shine, racconta la storia di Mina (Dakota Fanning), un’artista che si ritrova intrappolata in una foresta nell’Irlanda occidentale, circondata da misteriose creature che la osservano.

Durante un’intervista con ComicBook a Shyamalan è stato chiesto se abbia intenzione di realizzare un sequel:

Non so. Non posso parlarne. Sì, non posso ancora parlarne. [Non] è stata davvero una scelta intenzionale entrare nell’horror. È semplicemente il tipo di materiale che mi interessa. Per qualche motivo, mi sento attratta da cose più oscure e spaventose, penso sin da quando ero giovane. Quindi sì, è la tavolozza con cui mi piace giocare, ma mi piace davvero espandere il genere e toccare altre cose. Ad esempio, questa sorta di intersezione tra il fantasy e l’horror mi sembra davvero interessante e affascinante, e mi piacerebbe approfondire ancora di più questo aspetto.

Sicuramente, dal momento che il film è uscito da pochissimi giorni, è difficile valutare le possibilità di un sequel basandosi su accoglienza del pubblico e box office.

