Thor: Love and Thunder, il nuovo film dei Marvel Studios scritto e diretto da Taika Waititi, è da ieri disponibile in esclusiva cinematografica, ma quando arriverà in streaming su Disney Plus?

Al momento non esiste ancora una risposta certa alla domanda di cui sopra, ma chiaramente, in base alle esperienze con le altre pellicole dei Marvel Studios uscite al cinema e poi in streaming su Disney Plus, possiamo provare a fare un’ipotesi anche su Thor: Love and Thunder.

Quando arriverà in streaming su Disney Plus Thor: Love and Thunder?

Ora come ora, Thor: Love and Thunder non è chiaramente disponibile in streaming su Disney Plus considerato che si tratta di una pellicola fatta e concepita per il grande schermo dove resterà, in esclusiva, per qualche settimana.

In base alle politiche distributive della Casa di Topolino e in base a quanto è stato fatto dalla major con gli altri lungometraggi dei Marvel Studios, possiamo comunque ipotizzare con una certa precisione la data di debutto in streaming su Disney Plus di Thor: Love and Thunder.

Da quando è cominciata la pandemia, a eccezione di Black Widow, che è arrivato in day-and-date al cinema e in streaming su Disney Plus con accesso VIP, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ed Eternals sono stati prima distribuiti in sala e poi su Disney Plus dopo circa 70 giorni di permanenza esclusiva nei cinema.

Nonostante la Disney avesse già dichiarato che i suoi film sarebbero arrivati in streaming su Disney Plus dopo 30 o 45 giorni di esclusiva cinematografica, pareva che i blockbuster dei Marvel Studios avrebbero beneficiato di una finestra in sala più lunga. Poi però con Doctor Strange nel multiverso della follia anche la finestra dei lungometraggi Marvel Studios si è ridotta a 45/47 giorni cosa, questa, che non ha impedito alla pellicola con Benedict Cumberbatch di essere quella dal maggiore incasso fra quelle citate (all’appello manca, ovviamente, Spider-Man: No Way Home che fa sì parte dell’MCU, ma è stato prodotto dalla Sony, ndr.).

Molto probabilmente anche Thor: Love and Thunder arriverà in streaming su Disney Plus dopo 45/47 giorni. Tenendo conto della data di uscita cinematografica americana, l’8 luglio, Thor: Love and Thunder potrebbe quindi approdare sulla piattaforma della Disney intorno al 23 agosto. Chiaramente, appena verranno effettuate le varie comunicazioni ufficiali le riporteremo.

Thor 4 è nei cinema dal 6 luglio 2022. Trovate tutte le notizie sull’attesissimo cinecomic nella nostra scheda.

