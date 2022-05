Ieri,ha presentato al Festival di Cannes il suo ultimo film,, il sequel della leggendaria pellicola del 1986 diretta dal compianto Tony Scott.

E, come segnala Deadline, la star ha ricevuto una doppia gratificazione durante la serata: da una parte la standing ovation con cui il pubblico ha salutato la premiere di Top Gun: Maverick, dall’altra la Palma d’oro onoraria che gli è stata consegnata del tutto a sorpresa.

Dal palco del Palais Tom Cruise si è rivolto così alla folla:

Una serata incredibile per un momento incredibile. Tornare a rivedere le vostre facce. Ci sono voluti 36 anni per vedere questo sequel e abbiamo anche dovuto tenerlo da parte per altri due anni a causa della pandemia. Ringrazio la Paramount, è davvero un sogno poter essere qui con voi. Voglio assaporare ogni istante di questa serata che non dimenticherò mai. E grazie a tutti voi per essere qui. Noi siamo qui per voi. Faccio questi film per tutti voi. Vi appartengo in ogni istante, in ogni momento. Specie qua a Cannes, dove tutti amano i film.