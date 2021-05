Da anni e anni, specie in riferimento ai suoi impegni nella saga di Mission: Impossible,ci ha abituato a una costante escalation di spettacolarità, e pericolosità, in materia di stunt effettuati in prima persona durante le riprese dei vari blockbuster a cui prende parte.

Era da poco cominciato il mese di settembre quando, dal set norvegese di Mission: Impossible 7, arrivavano le immagini rubate dello stunt mozzafiato in cui abbiamo visto Tom Cruise volare in moto saltando da una rampa posta a 1200 metri di altezza (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Empire magazine, che giusto qualche ora fa ci ha portato una nuova foto del film e le dichiarazioni di Tom Cruise sulla lavorazione della pellicola ripresa e portata avanti in piena pandemia dopo lo stop di febbraio 2020, ci regala adesso uno scatto ufficiale dal backstage di un passaggio che promette un elevatissimo tasso di adrenalina. Potete vederla qua sotto:

Circa quella che, a conti fatti, è stata la scena più pericolosa che abbia mai girato, Tom Cruise spiega:

Se il vento avesse soffiato troppo forte, mi avrebbe potuto spazzare via dalla rampa. L’elicottero che riprendeva la scena era un problema, perché non volevo sfrecciare su quella rampa alla massima velocità ed essere colpito da una pietra. O se fossi partito in modo strano, non sapevamo con esattezza cosa sarebbe potuto accadere con la moto. Una volta lanciato dalla rampa, avevo circa sei secondi per aprire il paracadute e non avevo molta voglia di restare impigliato con la moto. Se fosse accaduto, non sarebbe finita bene.