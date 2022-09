Tom Hanks sfata un rumour legato a un suo presunto coinvolgimento in Hook – Capitan Uncino

Tom Hanks era stato considerato per la parte dell’adulto Peter Pan in Hook – Capitan Uncino di Steven Spielberg? Lo stesso attore ha messo un punto sulla questione.

Nel corso degli anni si è rincorsa la voce riguardante il presunto coinvolgimento dell’attore nell’iconico film di Spielberg. Si diceva infatti che lo stesso Hanks fosse la prima scelta del regista per vestire i panni della versione adulta di Peter Pan, parte poi andata, come ben sappiamo, a Robin Williams.

E proprio di recente Josh Horowitz durante il podcast Happy Sad Confused ha chiesto a Hanks se Spielberg lo avesse considerato come prima scelta per il ruolo. La risposta semplice e concisa dell’attore è stata:

No, è falso.

La sinossi ufficiale del lungometraggio:

Peter Banning, un avvocato americano quarantenne, vive le sue affannate giornate di professionista affermato incapace di dedicarsi con calma alla moglie Moira e di seguire con interesse Jack e Maggie, i suoi ragazzi. Recatosi a Londra dall’anziana “nonna” Wendy Darling, che lo ha allevato, per l’inaugurazione di un ospedale per bambini, Banning al suo rientro a casa scopre che i figli sono scomparsi e che a rapirli è stato il suo antico rivale, Capitan Uncino che, deciso a prendersi una rivincita, li ha portati con sé nella favolosa “isola che non c’è”…