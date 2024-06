Nel corso di un’intervista, Tom Hardy ha commentato, in maniera molto succinta, in merito alla possibilità di tornare in un nuovo film di Max Max ambientato prima di Fury Road, quello che, secondo George Miller, dovrebbe intitolarsi The Wasteland.

Quando Forbes gli chiede se pensa che sia possibile vederlo di nuovo al lavoro con George Miller per un nuovo Mad Max, Tom Hardy risponde:

Non credo che si farà.

Effettivamente, se già Mad Max: Fury Road, nonostante le recensioni stellari e il suo status di cult immediato, non aveva brillato in termini d’incassi (380 milioni worldwide a fronte di un budget che avrebbe superato i 180 milioni P&A esclusa), con Furiosa le cose sono andate anche peggio. A fronte di una spesa di circa 168 milioni, il botteghino ha a malapena superato i 160 milioni.

