In una recente intervista con Comicbook ha portato avanti la sua esilarante rivalità conprendendo in giro il suo collega.

Uno dei momenti più esilaranti avvenne in occasione dell’ACE Comic-Con alcuni anni fa visto che in quell’occasione Mackie rivelò di non aver visto Spider-Man: Homecoming e Holland gli rispose di non aver visto il film di Falcon:

Quando i Marvel Studios hanno poi annunciato il film di Captain America dedicato proprio al personaggio di Mackie, Holland è tornato al centro dell’attenzione perché i fan lo hanno invitato a rimangiarsi la parola.

Comicbook ha chiesto così un parere all’attore durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, dal 15 dicembre al cinema:

Non ha ancora avuto un film tutto suo. Ha avuto una serie, ma non un film. E poi si chiama The Falcon and the Winter Soldier, non The Falcon. Online ho letto tutti che dicevano: “Ah, adesso Tom Holland si dovrà rimangiare la parola”, ma non è vero: un film di Falcon non è ancora uscito.