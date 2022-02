Comunque sono stato molto fortunato [per il fatto che entrambi i film fossero prodotti dalla Sony]. Ho un sacco di amici che stavano lavorando a più film per studi diversi, e, dopo il lockdown, hanno dovuto destreggiarsi tra i diversi piani di lavorazione. Invece, poiché i miei erano realizzati dalle stesse persone, non ho avuto questo problema: sono stati rimandati con le stesse tempistiche.

C’è stato un momento in cui ho dovuto fare una telefonata e dire: “Ragazzi, ho bisogno di prendermi un weekend libero perché altrimenti crollerò“. Ho avuto una brutta tendinite al bicipite femorale, che mi ha frenato un po’, ma per fortuna è accaduto verso la fine delle riprese. Ma quelli della Sony sono stati incredibilmente disponibili: hanno capito e riconosciuto quanto duramente stessi lavorando e mi hanno dato il tempo libero di cui avevo bisogno.

Nel marzo 2020, le riprese di Uncharted erano pronte a partire, prima che la pandemia causasse l’inevitabile stop. Sono così ripartite nel luglio successivo, terminando a ridosso dell’inizio di quelle di Spider-Man: No Way Home , programmate per ottobre. Avere due impegni così importanti ravvicinati ha creato qualche difficoltà a Tom Holland, protagonista di entrambi i film. In una lunga intervista con l’Hollywood Reporter , l’attore ha rivelato che sul set di Uncharted stava molto attento a “non esaurire le risorse“, fino al momento in cui:

Nel corso della chiacchierata, Holland ha raccontato altre curiosità in merito alla sua preparazione e ha poi commentato alcuni passaggi dell’ultimo Spider-Man (che contengono rilevanti SPOILER). Ecco alcune delle principali curiosità emerse.

I personaggi di Nathan Drake e Peter Parker sono molto diversi, a partire dall’aspetto fisico. Per interpretare il protagonista di Uncharted, Holland ha dovuto prendere tra i 7/8 kg di massa muscolare, usando i mesi di pausa per allenarsi duramente. Così, non appena finite le riprese del film:

Sono andato direttamente da Barcellona ad Atlanta per iniziare le riprese [di Spider-Man: No Way Home] e ricordo che Amy Pascal [la produttrice] mi ha chiesto perché camminassi come un uomo. Io rimango un po’ confuso e le faccio: “Di cosa stai parlando?” E lei: “Non hai lo stesso aspetto. Non cammini allo stesso modo. C’è qualcosa di diverso in te“. La fisicità di Nathan Drake è molto diversa da quella di Peter Parker e mi ci è voluto un po’ per lavorare su questo suo aspetto.

Appena sono arrivato ad Atlanta, ho iniziato a perdere peso in maniera piuttosto drastica. Per Uncharted, ero 74 kg e sono sceso a 66 o 67 per Spider-Man. Devo essere molto agile quando interpreto quel personaggio e avere quel peso sarebbe stato molto difficile.