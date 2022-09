Tomb Raider 2: il maniero dei Croft è sotto attacco negli storyboard del sequel cancellato

Sappiamo ormai da diverso tempo che Tomb Raider 2, il sequel della pellicola interpretata da Alicia Vikander, è stato cancellato e che i diritti della saga sono all’asta (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Tomb Raider 2 è stato però in sviluppo per lungo tempo e ora, su Twitter, sono arrivati alcuni storyboard della pellicola mai entrata in fase di produzione che ci mostrano un attacco al maniero della famiglia Croft. Potete vederli direttamente qua sotto!

Perché Tomb Raider 2 è stato annullato?

Qualche settimana fa, dopo la notizia della cancellazione del film, sono arrivati online alcuni dettagli su quello che sarebbe accaduto nel dietro le quinte della produzione.

Fra le problematiche che hanno portato prima allo slittamento del progetto e poi alla sospensione completa ci sarebbero state delle divergenze creative tra la pro Alicia Vikander e la regista e sceneggiatrice Misha Green in merito all’ultima stesura della sceneggiatura.

Non sono mancate le preoccupazioni della MGM sul budget crescente che, unite alla poca pazienza dei detentori dei diritti, hanno conficcato il chiodo nella bara del franchise.

Se volete, potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!