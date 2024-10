Tomb Raider: Sophie Turner e Lucy Boynton in lizza per il ruolo di Lara Croft nella nuova serie

Pubblicazione: 30 ottobre alle 08:33

L'iconico personaggio di Lara Croft tornerà prossimamente sugli schermi, questa volta televisivi, con una nuova serie destinata a Prime Video sviluppata da Phoebe Waller-Bridge. In lizza per il ruolo della protagonista di Tomb Raider, secondo le fonti di Deadline, ci sono Sophie Turner e Lucy Boynton.

La star di Game of Thrones e la protagonista di Bohemian Rhapsody sarebbero attualmente impegnate nella fase delle audizioni e dei test.

Amazon MGM Studios, che produrrà la serie, non ha commentato la fuga di notizie, ma il sito sottolinea che alcuni nomi inizialmente apparsi online, come Emma Corrin e Mackenzie Davis, non sono coinvolti nei test.

Nelle versioni del personaggio per il grande schermo il ruolo di Lara Croft era stato interpretato da Angelina Jolie e Alicia Vikander.

Waller-Bridge, in precedenza, aveva dichiarato che il personaggio di Lara Croft significa molto per lei e non vede l'ora di intraprendere questa avventura. Phoebe sarà una delle produttrici dello show insieme a Jenny Robins di Wells Street Productions, Dmitri M. Johnson di dj2 Entertainment, Michael Sheel, Legendary Television e Crystal Dynamics.