Tomb Raider: nuovi dettagli sul sequel defunto, chi acquisterà i diritti?

Qualche giorno fa abbiamo appreso della mortedel sequel di Tomb Raider con Alicia Vikander dopo che la MGM ha infatti perso i diritti di sfruttamento cinematografico della proprietà intellettuale; come diretta conseguenza, il produttore Graham King e la sua GK Films li hanno piazzati sul mercato in attesa di un’asta tra studi e colossi dello streaming interessati.

Dopo il fulmine a ciel sereno, The Wrap ha pubblicato un’analisi di quanto accaduto spiegando cos’è che è andato storto nel dietro le quinte. Fonti interne spiegano infatti che tra i problemi che hanno indotto prima allo slittamento del progetto e poi alla sospensione ci sarebbero state delle divergenze creative tra Alicia Vikander e la regista e sceneggiatrice Misha Green a proposito dell’ultima stesura della sceneggiatura.

Non sono mancate le preoccupazioni della MGM sul budget crescente che unite alla poca pazienza dei detentori dei diritti hanno condotto al chiodo nella bara per il franchise.

Le riprese, stando ad accordi presi nel 2013, sarebbero dovute partire necessariamente entro il 1° maggio, ma vista la lentezza dello sviluppo sarebbe stato impossibile, come spiegato da una fonte:

C’era un conto alla rovescia pre-accordato e non c’è stato verso per salvare il film in tempo. La MGM aveva chiesto ai detentori dei diritti più tempo, ma la pazienza era già finita.