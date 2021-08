La Funko ha svelato l’immagine di una nuova figure della linea POP! ispirata a uno dei personaggi più apprezzati del franchise di

La figure in questione è dedicata a Rex e ripresa da una nota scena del primo lungometraggio della Pixar.

Ecco l’immagine del prodotto:

Ecco la sinossi ufficiale di Toy Story: Il mondo dei giocattoli:

Il giorno del compleanno di Andy tutti i giocattoli hanno paura di esser sostituiti, tranne Woody, il preferito. Per calmare gli altri, Woody decide di mandare un piccolo gruppo di soldatini a vedere che regali vengono consegnati ad Andy, e trovano solo una scatola, della quale non riescono a capire cosa sia il contenuto. Quando Andy arriva nella stanza, Woody è spostato dal suo posto, il centro del letto, e messo sul pavimento, per far spazio al nuovo, famoso Buzz Lightyear. Il conflitto tra i due si sviluppa nella gelosia di Woody nei confronti di Buzz, ma cadendo accidentalmente in strada, i due rivali sono costretti ad allearsi per fronteggiare insieme i pericoli del mondo esterno.