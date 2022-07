Nella giornata di eri si sono celebrati i quindici anni dall’uscita americana del primo Transformers di Michael Bay, la pellicola che ha dato il via a una fortunatissima saga cinematografica che molte soddisfazioni di carattere economico ha portato alla Paramount.

A margine di questa ricorrenza, Michael Bay ha ricordato la lavorazione del primo Transformers in una chiacchierata fatta con Yahoo durante la quale ha potuto citare quella che è stata la più grande paura provata durante le riprese del blockbuster.

Il filmmaker ha dichiarato:

È stato spaventoso. Questo perché se i robot non fossero sembrati reali il film non avrebbe funzionato. È stato un film innovativo in termini di visual effect.

Michael Bay spiega però che ha acquistato fiducia in Transformers dopo aver mostrato un po’ di girato preliminare a un suo amico:

Io tendo a circondarmi di persone normali, non di gente che lavora nel mio settore. Questo mio amico mi ha detto “Bay, io non so nulla di questa roba chiamata Transformers”. Ci stavamo bevendo una birra e io ammisi che “Sì, è un po’ spaventoso”. Poi gli feci vedere la prima scena, Scorponok che salta fuori dal deserto, dietro Tyrese. Gli faccio vedere quella scena è mi fa “Ok, ok, ora capisco”.