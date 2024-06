Verso metà aprile abbiamo potuto ammirare il primo trailer di Trap, il nuovo film diretto da M Night Shyamalan interpretato da Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Saleka Shyamalan, Hayley Mills e Allison Pill in arrivo ad agosto.

Josh Hartnett ha potuto parlare di questa esperienza con Shyamalan in una chiacchierata fatta con Variety durante la quale ha, innanzitutto, evitato di specificare se, come è lecito aspettarsi, ci sia qualcosa in più da scoprire sul plot twist di Trap che viene mostrato già dal trailer per poi aggiungere di essersi subito trovato in sintonia con Shyamalan fin dal primo meeting su Zoom.

Poi dice anche:

La sceneggiatura era semplicemente folle. Ho pensato, “SÌ!”. Il mio personaggio è meraviglioso. Non posso dire nulla a riguardo, perché lui mi ucciderebbe. Ma i personaggi sono tutti meravigliosamente complessi.

Nel pezzo viene anche scritto che Hartnett non legge mai i commenti online su di lui, ma che, comunque, si lascia andare quando l’intervistatrice di Variety gli dice che i fan stanno già facendo ipotesi online sul film e il suo personaggio:

Davvero? Mi chiedo cosa stiano dicendo. Immagino che dovrò dare un’occhiata.

La logline di Trap viene così descritta:

Un padre e una figlia vanno a un concerto di musica pop dove realizzano di essere al centro di un evento oscuro e sinistro.

