Spider-Man: No Way Home

Se pensate di sentirvi dei veri fan alla terza o quarta visione di un film al cinema, sappiate che il record ufficiale del maggior numero di visioni di un film in sala lo ha stabilito, che tra il 16 dicembre 2021 e il 15 marzo 2022 ha vistoben 292 volte. In pratica, questo signore della Florida ha passato al cinema 720 ore (circa 30 giorni, un mese insomma) a guardare lo stesso film.

E non è la prima volta.

Lo stesso Alanis aveva infatti stabilito il record nel 2019 andando a vedere Avengers: Endgame ben 191 volte, ma è stato battuto nel 2021 da Arnaud Klein, che ha visto Kaamelott: First Instalment 204 volte.

Secondo quanto segnala il sito del Guinness World Records, Ramiro ha deciso di riprendersi il titolo in onore di sua nonna Juany, scomparsa nel 2019 prima che suo nipote battesse il primo record: “Era la mia prima sostenitrice, per questo voglio continuare a detenere il titolo. Se qualcuno volesse provare a battermi di nuovo, spero che ci pensi due volte”.

Prima ancora di lui, l’australiana Joanne Connor aveva visto Bohemian Rhapsody 108 volte. Perché il record venga certificato, è necessario che ogni visione sia “esclusiva”, senza distrazioni: niente riposini, occhiate al cellulare o pause per il bagno. Nel 2019, ben 11 delle visioni di Ramiro sono state escluse dal conteggio a causa delle pause per il bagno. Inoltre, il film va visto nella sua completezza, inclusi i titoli di coda. Il Guinness World Record non solo si occupa di ricevere tutti i biglietti come prova, ma richiede anche una dichiarazione da parte di un impiegato del cinema che confermi che la visione si è svolta come da regolamento.

Nelle prime settimane, Ramiro ha visto cinque proiezioni del film ogni giorno. È andato al cinema per oltre tre mesi, guardando spesso proiezioni una dopo l’altra, finché Spider-Man: No Way Home non è uscito dalle sale.

Tra le sfide affrontate dall’uomo, la sua lotta contro il mal di testa che spesso saliva dopo la terza o quarta visione consecutiva, oltre al dover rimanere al passo con le altre priorità della vita come “il lavoro (è un personal trainer, ndt), la famiglia e il resto”.

Si stima che l’uomo abbia speso circa 3.400 dollari in biglietti del cinema per battere questo nuovo record.