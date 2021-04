Vi abbiamo già parlato a più riprese della nuova campagna social, un nuovo movimento dei fan di Zack Snyder e del suo Justice League con l’obiettivo di farsi ascoltare e lanciare un messaggio: l’universo voluto dal regista va ristabilito.

E così, sulla scia di quanto fatto con il movimento per la Snyder Cut, i sostenitori di #RestoreTheSnyderVerse hanno organizzato una nuova mobilitazione.

Come potete vedere nei tweet in allegato, un furgoncino recante un banner pubblicitario per lo SnyderVerse è stato avvistato in giro per gli studi della Warner Bros. a Los Angeles.

Qualche giorno fa, ricordiamo, il regista ha parlato del movimento del #RestoreTheSnyderVerse, dicendosi lusingato:

Dirò solo una cosa: credo sia un’idea che mostri una certa riverenza per il lavoro fatto. Non so a cosa possa condurre, magari a nulla. […] Ma se qualcuno mi fa notare di aver particolarmente apprezzato qualcosa di mio e di volere altro da me, non sono quel tipo di persona che dice: “Scordatelo”, sarebbe maleducato da parte mia.

La prima campagna social lo scorso marzo ha ottenuto un enorme seguito su Twitter visto che l’hashtag ha superato il traguardo del milione di tweet.