Qualche giorno fa abbiamo riportato le parole di un Bradley Cooper che, al netto della svolta “impegnata” di pellicole come A star is born e Maestro, si è detto disponibile a tornare a recitare in un quarto episodio di Una notte da leoni, la popolarissima saga di commedie Rated-R di Todd Phillips (ECCO I DETTAGLI).

Dalla premiere di Family Switch (LEGGI LA RECENSIONE) anche Ed Helms ha ammesso di non avere nulla in contrario alla cosa.

Questa la sua risposta alla domanda “parteciperesti a Una notte da leoni 4”?:

Naturalmente sì. Bradley [Cooper], Zach [Galifianakis], [il regista] Todd [Philips] – sono alcune delle mie persone preferite al mondo, quindi farei qualsiasi cosa con quei ragazzi. Oh Dio mio, farei davvero qualsiasi cosa con quei ragazzi. Ma come ha detto Bradley, è molto improbabile che Todd abia voglia di dedicarsi alla cosa.

Vi ricordiamo che il prossimo anno Todd Phillips sarà nei cinema con Joker 2.

I tre film di Una notte da leoni hanno incassato, complessivamente, 1,4 miliardi a fronte di un budget totale di 218 (via The Numbers).

E voi vorreste un quarto film di Una notte da leoni? Fatecelo sapere!

FONTE: The Hollywood Reporter

