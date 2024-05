Qualche settimana fa abbiamo appreso che Paul Walter Hauser (Richard Jewell, Cobra kai, Black Bird) affiancherà Pamela Anderson e Liam Neeson nel nuovo film di Una pallottola spuntata che verrà diretto da Akiva Schaffer (I DETTAGLI). Nella pellicola interpreterà il partner professionale del personaggio di Liam Neeson con una dinamica che, probabilmente, ricorderà quella che nei vecchi film c’era fra il Frank Drebin di Leslie Nielsen e il capitano Ed Hocken di George Kennedy.

Intervistato da Screen Rant, Paul Walter Hauser ha spiegato di non vedere l’ora di recitare insieme a Liam Neeson in questo Una pallottola spuntata 4 e di essere anche un grande fan delle commedie dirette da Akiva Schaffer:

Sì, è divertente. Cody Rhodes è entrato nel cast anche prima di me. Sì, è davvero divertente. Cody è un valido attore, penso che farà un buon lavoro in quel film. Ho letto la parte, è un ruolo divertente. Sì, interpreto il partner di Frank Drebin. Questa volta è interpretato da Liam Neeson, e in qualche modo sono il compagno serio del suo caos comico, ed è molto divertente. Sono un grande fan di Akiva Schaffer da sempre, penso che Vite da Popstar, Hot Rod e I Think You Should Leave, tutto ciò in cui ha messo mano, siano cose davvero geniali dal punto di vista comico. Avrei anche accettato di servire i panini sul set di Akiva Schaffer, ma poter recitare accanto a Liam Neeson e avere scene con Danny Huston, Kevin Durand e Pam Anderson è davvero fantastico.. Non vedo davvero l’ora cominciare il lavoro per i film.