È tempo di annunci in casa Universal Pictures: alcune ore fa lo studio ha annunciato le date d’uscita di alcuni attesissimi progetti tra cui M3GAN 2.0, Five Nights at Freddy’s 2 e The Black Phone 2.

Il primo ad arrivare al cinema sarò M3GAN 2.0 che è slittato dal 16 maggio al 27 giugno 2025. Slitta dalla data di giugno The Black Phone 2, che arriverà invece nei pressi di Halloween, il 17 ottobre 2025. Chiuderà l’anno Five Nights at Freddy’s 2, atteso per il 5 dicembre.

Un altro horror targato Blumhouse, The Woman in the Yard, è invece atteso il 28 marzo 2025, mentre il thriller Platinum Dunes e Blumhouse Drop uscirà il 22 aprile 2025.

Ecco anche la reazione di Matthew Lillard alle ultime novità: “Dicembre 2025. Tornerò sempre“.

