Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Warner Bros relativo alle nuove iniziative in programma per gli 80 anni di

DC, Warner Bros. Global Brands and Experiences e WarnerMedia

LANCIANO LA CAMPAGNA “BELIEVE IN WONDER”

PER DARE IL VIA ALLA CELEBRAZIONE GLOBALE DELL’

80° ANNIVERSARIO DI WONDER WOMAN

Gli Eventi Mondiali Includono Contenuti Digitali Amati dai Fan, Ampie Pubblicazioni Editoriali, la Presentazione di Nuove Collaborazioni nel Campo della Moda con Premiati Designer,

Mostre Imperdibili ed Esperienze Straordinarie Ispirate all’iconica Supereroina.

“WONDER WOMAN 1984” arriva in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K

dal 12 marzo

Inoltre da oggi, DC UNIVERSE INFINITE sblocca l’accesso esclusivo e gratuito

al primo fumetto incentrato su Wonder Woman

L’iconico “spin” televisivo di Wonder Woman remixato con Gal Gadot e Lynda Carter

BURBANK, California, 8 marzo 2021 – DC, Warner Bros. Global Brands and Experiences e WarnerMedia celebrano con un evento globale gli 80 anni della Paladina della Giustizia e Guerriera per la Pace dell’universo DC, Wonder Woman, in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Accogliendo la chiamata a vedere il mondo attraverso gli occhi di Wonder Woman e a “Believe in Wonder”, la celebrazione dell’80° anniversario mira a sottolineare il messaggio intramontabile e pertinente di speranza ed emancipazione della Supereroina, con contenuti originali, fumetti commemorativi, libri e collezioni, ed esperienze di moda globali. Questa campagna che si estenderà per vari mesi, culminerà con la celebrazione mondiale del Wonder Woman Day il 21 ottobre.

La celebrazione dell’80° anniversario di Wonder Woman include contenuti, comics, libri, moda e molto altro:

“Wonder Woman 1984”, l’attesissimo film diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, arriva in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K da venerdì 12 marzo. Nelle versioni Blu-Ray e 4K sono inclusi i contenuti extra del film, tra cui spiccano gli speciali “Scene Studies”, “The Making Of Wonder Woman 1984” e “Gal & Kristen”. Tutte le versioni sono già disponibili per il pre-order su Amazon.

· Gli iconici e famosi titoli televisivi di Wonder Woman trovano nuova vita con l’esclusivo video “retro-remix”, che attinge alla nostalgia di Wonder Woman, con Gal Gadot che fa il caratteristico “giro” che Lynda Carter ha reso famoso nella serie originale.

DC e WarnerMedia annunciano un video dal potente impatto ispirato a Wonder Woman, che mostra l’incidenza delle donne di tutto il mondo. Quest’anno, WarnerMedia produrrà video che puntano i riflettori su 80 “Women of Wonder” tra cui donne “reali”, giornaliste di network e talenti, figure culturali, esperte, influencer e celebrità che – come la stessa Wonder Woman – emergono nel loro campo, come delle vere eroine della vita reale, dandoci delle motivazioni per “Believe in Wonder”.

Le Designer di fama mondiale Venus Williams, Camilla e Azede Jean-Pierre hanno collaborato con Warner Bros. Consumer Products, per le collezioni di moda ispirate a Wonder Woman. È ora disponibile la linea di abbigliamento sportivo “I Am Wonder Woman” di EleVen, della campionessa internazionale di tennis ed imprenditrice Venus Williams. È inoltre disponibile una lussuosa collezione in edizione limitata della designer australiana Camilla, ed infine, alla fine di questo mese, la pluripremiata designer Azede Jean-Pierre presenterà una collezione personalizzata con capolavori mai visti prima.

A partire da oggi, DC onora la creazione e l’eredità di Wonder Woman rendendo All-Star Comics #8 (la prima apparizione di Wonder Woman), Sensation Comics #1 (il primo fumetto intitolato a Wonder Woman) e Wonder Woman #1 (1942 ) disponibili e gratuiti su DC UNIVERSE INFINITE.

Viene altresì oggi annunciato che Wonder Woman 80th Anniversary 100-Page Spectacular riunirà alcuni dei più grandi narratori di fumetti e intrattenimento per un tributo a Wonder Woman, in un souvenir da collezione che sarà disponibile ad ottobre in occasione del Wonder Woman Day. Gli appassionati potranno leggere storie originali ed osservare un bellissimo art montage dell’artista vincitore dell’Eisner Award, Yanick Paquette (Wonder Woman: Earth One) con i colori di Nathan Fairbairn.

DC debutta con la custom art che rende omaggio al retaggio di Wonder Woman con uno sguardo al suo futuro. Il design pop art è stato creato da INNOCEAN USA, che ha anche disegnato il logo dell’80° anniversario, e si è ispirato all’iconica copertina di Wonder Woman # 4 (2016) dell’artista Nicola Scott.

Contenuti ed esperienze aggiuntive che onorano il potere delle donne e la nostra Wonder Woman:

DC UNIVERSE INFINITE: le nuove selezioni di Wonder Woman saranno rese disponibili alla lettura gratuita ogni mese, insieme a raccolte curate che celebrano storie fondamentali nel corso dei decenni. Consultate il DC Community Book Club per alcune imminenti proposte di Wonder Woman, e conversazioni epiche con altri fan!

DC Shop: acquista qui l’esclusiva maglietta “Believe in Wonder” dell’80° anniversario di Wonder Woman.

Storie in Digitale: i fan di tutte le età potranno divertirsi ascoltando quattro nuovissime storie su You Choose Wonder Woman Stories di Capstone disponibili tramite l’Assistente Google qui oggi! Gli utenti di Google possono anche dire “Ehi Google, vai su Wonder Woman Stories” o “Vai su You Choose Wonder Woman Stories” per visualizzarle sul proprio dispositivo. Inoltre, Serial Box pubblicherà la loro storia serializzata Wonder Woman: Heartless esclusivamente tramite l’app Serial Box. Questa storia è ora disponibile per il pre-ordine e uscirà il 25 marzo.

Warner Bros. Games celebrerà l’anniversario di Wonder Woman tutto l’anno, tramite promozioni e attivazioni speciali nei suoi popolari titoli di gioco in corso, come DC Universe Online, Injustice 2 e DC Legends. Inoltre, Nintendo si unirà ai festeggiamenti il ​​4 giugno 2021 con l’uscita di DC Super Hero Girls: Teen Power, un nuovissimo titolo per il sistema Nintendo Switch con Wonder Woman in un ruolo principale, al fianco di Batgirl e Supergirl, mentre cercano di proteggere Metropolis da un temibile gruppo di nemici.

DC Wonder Woman Virtual Run (5K o 10K) di Rugged Races in collaborazione con Warner Bros. Consumer Products tornerà per il secondo anno dopo il record di partecipanti del 2020. Famiglie e singoli scopriranno che la corsa virtuale è un ottimo modo per muoversi, e portare nelle loro vite un po’ dell’invincibile spirito guerriero di Wonder Woman. Le registrazioni apriranno a luglio. Per ulteriori informazioni visitate il sito dcwonderwomanrun.com.

La Storia di Wonder Woman

Wonder Woman è apparsa per la prima volta in All Star Comics n. 8 il 21 ottobre 1941, in una storia aggiuntiva destinata a testare il suo fascino, in un momento in cui i supereroi al femminile erano rari. Apprezzata fin da subito, Wonder Woman divenne presto l’headliner del suo titolo autonomo, meno di un anno dopo. Le generazioni successive hanno conosciuto la principessa Amazzonica con braccialetti d’argento ai polsi e un lazo magico alla vita, attraverso le sue serie televisive di successo degli anni ’70, ed in ruoli in programmi e film d’animazione. L’innovativo film del 2017 Wonder Woman della regista Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot, è stata la pellicola in live action di maggior incasso di sempre per una regista donna, al momento dell’uscita. Il sequel, Wonder Woman 1984, sarà disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K da venerdì 12 marzo. Warner Bros. Pictures ha confermato che anche il terzo film di Wonder Woman, scritto dalla Jenkins che avrà sempre la Gadot come protagonista.

I fan possono partecipare sui social media utilizzando gli hashtag # WonderWoman80 e #BelieveInWonder. Visitate il sito wonderwoman80.com per le ultime notizie e aggiornamenti.

Wonder Woman: Le Origini

Creata da William Moulton Marston, uno psicologo che è stato un pioniere nel campo del rilevamento della menzogna, Wonder Woman è stata concepita come un nuovo tipo di supereroe, che usa saggezza e compassione, non solo i pugni, per trionfare sul male. Nata e cresciuta a Themyscira, Diana è la figlia immortale della regina amazzonica Ippolita. Dopo essersi allenata per diventare una guerriera, sceglie di lasciare la sua casa sull’isola paradisiaca per unirsi al mondo dei mortali, dove diventa una paladina di giustizia e uguaglianza, nelle vesti di Wonder Woman. Intrisa di poteri dagli dei, tra cui la super forza, e dotata di un lazo che costringe chiunque ne sia vincolato a dire la verità, Wonder Woman è l’unico personaggio femminile dei fumetti ad avere le proprie storie pubblicate ininterrottamente negli ultimi tre quarti di secolo.