Vi abbiamo già parlato, in riferimento al franchise di Harry Potter, del pezzo pubblicato ieri sul Washington Journal in cui nuovo amministratore delegato diDavid Zaslav ha spiegato di avere tutte le intenzioni di continuare a investire nel brand ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Stando all’articolo in questione, una fonte che ha una certa familiarità con Zaslav sostiene che la sua intenzione sia quella di portare al cinema fra le 20 e le 25 pellicole targate Warner Bros ogni anno. Nel 2021 le pellicole portare al cinema dallo studio, prima della fusione, sono state 17. La ratio dietro a questa scelta si baserebbe sulla consapevolezza che i film distribuiti in sala tendono ad avere delle performance migliori su HBO Max rispetto a quelli concepiti direttamente per lo streaming. Un ragionamento, questo, che vi abbiamo spiegato anche noi su BadTaste nell’articolo di ieri in cui si parlava del probabile cambio di strategia nelle politiche di Netflix che starebbe appunto ragionando sull’opportunità di portare al cinema, per 45 giorni, parte della propria line-up filmina (ECCO COSA C’È DA SAPERE).

