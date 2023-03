Non è un mistero che, sin dall’accorpamento di Warner Bros. e Discovery avvenuto un anno fa, la neonata compagnia Warner Bros. Discovery stia attuando una strategia di efficientamento e valorizzazione della monetizzazione per ripagare (negli anni) un debito di oltre 50 miliardi di dollari. Il mese prossimo annuncerà la nuova strategia nei confronti dello streaming (in cui presenterà la nuova versione della piattaforma HBO Max, verosimilmente rinominata MAX, e lascerà attiva la piattaforma Discovery+), ma nel frattempo tra licenziamenti e tagli di spesa ha fatto molto parlare di sé per una certa frugalità.

Chi non appare frugale invece è il CEO David Zaslav, che nel 2022 ha ricevuto compensi per 39.3 milioni di dollari. Zaslav da sempre è uno dei CEO più pagati (in generale, non solo nel settore media): l’anno precedente aveva portato a casa ben 246 milioni di dollari, che però includevano 202 milioni dovuti a un’opzione azionaria legata al suo rinnovo contrattuale in vista della fusione (opzione che però richiede che il titolo raggiunga determinati obiettivi nell’arco di sette anni). Secondo quanto comunicato alla SEC, Zaslav l’anno scorso ha percepito un salario base di 3 milioni di dollari, premi azionari e stock option da 1.2 e 1.4 milioni di dollari, e un bonus da 21 milioni di dollari.

Sempre alla SEC sono stati comunicati i cinque dirigenti con il salario più alto: il pacchetto retributivo del CFO Gunnar Wiedenfels è aumentato a $13,5 milioni dai precedenti $11,3 milioni; il Chief Revenue & Strategy Officer Bruce Campbell ha avuto un compenso totale di $13,7 milioni, in aumento rispetto ai $12,6 milioni precedenti; Jean-Briac Perettte, CEO del settore streaming e giochi a livello globale, ha percepito uno stipendio di $14 milioni rispetto ai $13,4 milioni precedenti; mentre il presidente della divisione internazionale Gerhard Zeiler ha guadagnato $10 milioni.

Qualche settimana fa il consiglio di amministrazione di WBD ha annunciato una nuova serie di premi per Zaslav e altri dirigenti se la compagnia raggiungerà determinati obiettivi finanziari legati alla generazione di maggiore flusso di cassa e alla diminuzione della pressione debitoria.

Fonte: Deadline

