Prosegue la transizione di Discovery e WarnerMedia verso una nuova struttura nella neonata: oggi è stata annunciata la nuova organizzazione dell’area EMEA (Italia inclusa), che come prevedibile ha visto l’addio della dirigenza Warner e l’assunzione di nuove responsabilità da parte della dirigenza Discovery.

In particolare, Thomas Ciampa lascerà il ruolo da Country Manager per Italia, Spagna e Portogallo che ricopriva in WarnerMedia, dopo 25 anni di carriera. Spiega il comunicato:

Thomas è entrato a far parte dei Warner Village Cinemas nel 1997 come assistente manager, prima di unirsi al team commerciale della Warner Bros. nel 2002. Ha lavorato per WarnerMedia ricoprendo diversi ruoli di responsabilità, tra cui quello di Senior Vice President, Theatrical Distribution, Italy, Spain and Portugal, and Italian Local Productions. Nel ruolo che ricopre di Country Manager di WarnerMedia per Italia, Spagna e Portogallo, Thomas è responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione della strategia si WarnerMedia e dell’ottimizzazione di tutte le attività commerciali e di marketing del gruppo in Italia, Spagna e Portogallo.

Priya Dogra, da poco promossa come presidente e managing director di Warner Bros. Discovery EMEA (esclusa la Polonia), sta mettendo insieme la nuova leadership dell’area. Alessandro Araimo è quindi ora general manager di WBD in Italia, Spagna e Portogallo: un ampliamento del ruolo che già aveva in Discovery in Italia (executive VP e general manager). “Ogni leader,” spiega Dogra, “avrà la responsaiblità di continuare le transizioni necessarie verso nuovi mezzi di distribuzione e nuove forme di crescita, oltre a integrare le nostre due organizzazioni in un unico team, con una strategia chiara e una cultura comune e rispettosa”.

Lasciano l’azienda anche Sylvia Rothblum (country manager WarnerMedia di Germania, Austria e Svizzera), Susanne Aigner (general manager di Discovery di Germania, Svizzera, Austria e Belgio), Lydia Fairfax (senior VP di Discovery) e David Fisher (vp of advance adv di Discovery).

Fonte: Variety