La Warner Bros ha cambiato le date di uscita di molti dei suoi prossimi blockbuster, rinviandone buona parte e anticipandone uno:

Andiamo con ordine: Aquaman and the Lost Kingdom e The Flash, che dovevano uscire nel 2022, sono stati rinviati al 2023: il motivo è da attribuirsi a “ritardi nella lavorazione degli effetti visivi dovuti alla pandemia”. Black Adam è stato poi rinviato di tre mesi, mentre il film d’animazione Super Pets è stato spostato alla precedente data di Black Adam. Shazam! Fury of the Gods, infine, è stato anticipato: non uscirà a giugno del 2023, ma a Natale 2022.

Ecco quindi le nuove date dei film DC Comics:

DC League of Super-Pets – 29 luglio 2022 (era 20 maggio 2022)

– 29 luglio 2022 (era 20 maggio 2022) Black Adam – 21 ottobre 2022 (era 29 luglio 2022)

– 21 ottobre 2022 (era 29 luglio 2022) Shazam! Fury of the Gods – 12 dicembre 2022 (era 2 giugno 2023)

– 12 dicembre 2022 (era 2 giugno 2023) Aquaman and the Lost Kingdom -17 marzo 2023 (era 16 dicembre 2022)

-17 marzo 2023 (era 16 dicembre 2022) The Flash – 23 giugno 2023 (era 4 novembre 2022)

È stata spostata anche la data di uscita di Wonka: il nuovo film con Timothee Chalamet non uscirà più il 17 marzo 2023, ma il 15 dicembre 2023.

Infine, Meg 2: The Trench arriverà ufficialmente il 4 agosto 2023.

Fonte: Variety