Ennesima rivoluzione in seno alla Warner Bros: dopo 15 anni presso la compagnia, di cui cinque alla guida della divisione cinematografica della DC Comics, la DC Films, Walter Hamada ha lasciato lo studio di Burbank.

Deadline, che riporta in esclusiva lo scoop, segnala che Walter Hamada sarebbe in attesa di definire la sua – si presuppone – ricca buonuscita con i dirigenti di Warner Bros Discovery, la nuova realtà media nata dalla fusione di WarnerMedia e Discovery.

Un addio, quello di Walter Hamada alla Warner bros, che arriva proprio alla vigilia dell’esordio di un importante progetto DC Films nelle sale. Parliamo, chiaramente, di Black Adam, il kolossal con The Rock che, malgrado una serie di recensioni non proprio positive (ECCO TUTTI I DETTAGLI), è comunque proiettato verso un esordio al botteghino americano che dovrebbe spaziare fra i 135 e i 163 milioni di dollari.

L’uscita di scena di Walter Hamada era nell’aria come vi abbiamo spiegato giusto ieri nel nostro articolo dedicato al punto di svolta in cui si trova la DC Comics. Non a caso, la Warner Bros sembra più decisa di prima a puntare in maniera coerente sulle sue property fumettistiche, come riassunto dalla serie di articoli che trovate qua sotto:

A sentire le parole di The Rock sul ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman pare più – col senno di poi – che il reiterato messaggio con cui la star ha accompagnato l’arrivo nei cinema di Black Adam – quello che recita “la gerarchia del potere nell’Universo DC sta per cambiare” – avesse una doppia valenza: narrativa, interna al DCEU e anche “aziendale” per così dire. Quando ha spiegato di aver impiegato ben sei anni a convincere lo studio a far tornare in scena Henry Cavill con il suo Superman si è difatti così espresso:

Mi sembra si tratti di qualcosa che sia al servizio non solo di Black Adam, ma dell’intero universo della Dc Comics al cinema. E, cosa ancora più importante, significa prendersi cura dei fan. È così che vuoi guidare i tuoi passi. Per cui sì: telefonate, riunioni… Ma diamine… ci sono voluti sei anni. Sei anni per riuscire a farlo. Lo ripeterò: ne abbiamo parlato per sei anni e loro continuavano a rispondere “No”. Ora quella leadership non c’è più e noi possiamo inaugurare un nuovo corso dell’universo DC.

Walter Hamada è il quinto dirigente della Warner Bros a lasciare la compagnia dall’arrivo di David Zaslav a capo della neonata Warner Bros Discovery. Un addio, quello di cui vi stiamo parlando, previsto fin da quando Zaslav ha espresso il desiderio di avere, a capo della DC Films, una figura in stile Kevin Feige.

Una figura che però non è ancora riuscito a trovare…

FONTE: Deadline