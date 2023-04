La divisione nazionale della Warner ha diffuso, attraverso un comunicato, i dettagli delle varie iniziative in programma per il centenario dello studio.

Potete scoprirli tutti qua sotto!

AL VIA LE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DI WARNER BROS. I WARNER BROS. STUDIOS

FESTEGGIANO OGGI IL LORO 100° ANNIVERSARIO CON IL LANCIO DI NUMEROSI EVENTI, CONTENUTI

SPECIALI, PRODOTTI ED ESPERIENZE IN TUTTA ITALIAI fan italiani sono invitati a celebrare le storie e i

personaggi della Warner Bros. attraverso proiezioni, eventi e molte altre attività che si terranno nel corso

dell’anno 2023

4 aprile 2023 – Roma) Warner Bros. Discovery (Nasdaq: WBD) celebra oggi il centesimo anniversario dei Warner Bros. Studios, 100 anni di racconti, storie e personaggi iconici: per festeggiare questo anniversario, vengono ufficialmente annunciati una serie di eventi, speciali uscite cinematografiche, contenuti e prodotti oltre a tante esperienze esclusive che si svolgeranno nel corso di tutto l’anno 2023. Il centenario segna una pagina indelebile di una storia che, nel corso degli anni, ha dato vita ad alcuni dei film e delle serie TV più amate e iconiche della storia.

Nel corso di quest’anno, Warner Bros. Discovery celebrerà e renderà omaggio a questo anniversario con molteplici lanci e attivazioni, tra cui:

CINEMA: Il centenario di Warner Bros. è un’occasione unica per festeggiare i grandi successi cinematografici dello Studio. Nel 2023, infatti, tornerà in sala una selezione tra i titoli più iconici e amati di Warner Bros. Pictures: un’occasione per dar modo a tutte le generazioni di appassionati di vivere questi incredibili capolavori attraverso la magia del grande schermo.

Dopo il ritorno in sala a febbraio di 2001: Odissea nello spazio, altri successi torneranno in sala nei prossimi mesi, tra questi:

Il Mago di Oz – Dal 3 aprile al 5 aprile

Superman (1978) – Dal 24 aprile al 26 aprile 2023

Le ali della libertà – Dal 8 maggio al 10 maggio 2023

Casablanca – Dal 26 giugno al 28 giugno 2023

Interstellar – Dal 31 luglio al 2 agosto 2023

Dunkirk – Dal 7 agosto al 9 agosto 2023

I 3 dell’Operazione Drago – Dal 14 agosto al 16 agosto 2023

L’Esorcista – Dal 18 settembre al 20 settembre 2023

Beetlejuice – Spiritello porcello – Dal 23 ottobre al 25 ottobre 2023

Gremlins – Dal 13 novembre al 15 novembre 2023

I Goonies – Dal 4 dicembre al 6 dicembre 2023

HOME ENTERTAINMENT: Le celebrazioni continuano anche sugli store digitali Apple TV App, Prime Video, e Rakuten TV grazie a delle room dedicate ai grandi film Warner Bros. che saranno disponibili in offerta per un periodo limitato di tempo.

Per l’Home Video il centenario sarà il filo dorato che arricchirà tutti i prodotti in uscita nel 2023 attraverso packaging e sticker celebrativi. Ma i festeggiamenti non terminano qui, saranno infatti disponibili numerose edizioni speciali di film memorabili e iconici che, nel corso dell’anno, celebreranno importanti anniversari e accompagneranno le re-release cinematografiche: da Superman a L’Esorcista, da Gremlins a I Tre dell’Operazione Drago, tutti per la prima volta in 4K UHD.

E per rendere indimenticabile questo importante traguardo, Warner Bros. racchiude la sua iconica filmografia in un prezioso cofanetto composto da 3 volumi in 4K UHD + Blu-ray. I volumi racchiuderanno i maggiori successi dello studio divisi per epoche, riunendo le più grandi pellicole che hanno trasformato il cinema e ispirato il pubblico di tutto il mondo.

Il primo volume “Classic Hollywood” uscirà il 4 aprile e includerà:

Quarto Potere

Casablanca

Cantando sotto la pioggia

Gioventù bruciata (per la prima volta in 4K)

Nick Mano Fredda (per la prima volta in 4K)

Nei prossimi mesi saranno inoltre disponibili i volumi “New Hollywood” e “Modern Blockbuster” che includeranno rispettivamente:

I Tre dell’Operazione Drago (per la prima volta in 4K)

Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato

Ragazzi Perduti

L’Esorcista (per la prima volta in 4K)

I Goonies

Quei Bravi Ragazzi

Gli Spietati

Le Ali della Libertà

A Star is Born

Elvis

TELEVISION: Una programmazione d’eccezione per celebrare i 100 anni di Warner Bros: WARNER TV ci accompagna in un percorso a ritroso nella storia della major con i film più iconici degli anni ‘90 fino agli albori negli anni ‘30, per una settimana ricca di capolavori cinematografici. Si parte lunedì 3 aprile alle 21:25 con “MEZZANOTTE NEL GIARDINO DEL BENE E DEL MALE”, il thriller drammatico diretto da Clint Eastwood nel 1997, tratto dal best seller di John Berendt, che racconta un fatto di cronaca realmente avvenuto negli anni Ottanta a Savannah, in Georgia. Martedì 4 aprile andrà in onda in prima serata “L’IMPERO DEL SOLE” il dramma storico del 1987 diretto da Steven Spielberg. Ambientato a Shanghai durante l’occupazione giapponese, il film racconta attraverso gli occhi di Jim, un giovanissimo Christian Bale, il fascino e l’orrore della guerra. Mercoledì 5 aprile alle 21:25 sarà il turno di “A STAR IS BORN”, il secondo remake del grande classico del 1937, diretto nel 1976 da Frank Pierson e interpretato da Kris Kristofferson e Barbra Streisand, che si è aggiudicato un Premio Oscar e ben cinque Golden Globes. Giovedì 6 aprile alle 21:25 sarà la volta del capolavoro diretto nel 1968 da Stanley Kubrick “2001: ODISSEA NELLA SPAZIO”. Venerdì 7 aprile alle 21:25 andrà in onda “IL GIGANTE”, pellicola western tratta dal leggendario romanzo di Edna Ferber e diretta nel 1956 da George Stevens. Il film, che vanta un cast stellare: Elizabeth Taylor, Rock Hudson, James Dean, Carroll Baker, Jane Withers, Chill Wills, ha ottenuto nove candidature e vinto un premio Oscar per la regia. Sabato 8 aprile alle 21:25 saremo catapultati nella Seconda Guerra Mondiale con “CASABLANCA”, capolavoro del 1942 diretto da Michael Curtiz e vincitore di tre Oscar. Un racconto in cui realtà e finzione sono più legate che mai, basato sull’opera teatrale Everybody Comes to Rick’s di Murray Burnett e Joan Alison. Per concludere questo viaggio nel tempo, domenica 9 aprile alle 21:25 saremo trasportati nel fantastico mondo de “IL MAGO DI OZ”, il capolavoro del 1939 di Victor Fleming, con una strepitosa Judy Garland nei panni della coraggiosa Dorothy.

Cartoon Network si unisce alle celebrazioni per il centesimo anniversario di Warner Bros. con un pop-up channel interamente dedicato alle serie cult targate Warner Bros. Animation. Dal 13 al 23 aprile Cartoon Network + 1 (608 di Sky) si trasforma, infatti, in THE LOONEY SCOOBY GO! CHANNEL. Protagonisti del canale saranno tre iconici show nati in diverse “epoche” degli studios: I Looney Tunes, la serie più classica e rappresentativa del brand WB Animation, Scooby-Doo, uno dei franchise più iconici di sempre incentrato sul mistero e la comedy e i mitici Teen Titans Go!, gli eroi DC amatissimi dai bambini di oggi.

Tutti i canali del portfolio Warner Bros. Discovery manderanno in onda dal 26 marzo la campagna internazionale di celebrazione dei 100 anni e, dal 27 marzo al 9 aprile, un promo pensato per la settimana celebrativa del cinema targato Warner.

Warner TV, inoltre, vestirà a festa i propri elementi grafici on air: oltre che per la parte promozionale, con endpage ed elevator dedicati, anche la bug e i bumper di canale vireranno i colori classici del brand verso il celebrativo color oro dei 100 anni.

CONSUMER PRODUCTS

Per festeggiare i 100 anni di Warner Bros., OVS ha da poco lanciato una collezione bambino con protagonisti l’iconico scudo WB, i Looney Tunes e tanti altri personaggi che hanno fatto la storia dello studio. La collezione è in vendita in tutti gli store OVS e on-line e sarà presente nelle vetrine dei principali negozi della catena fino al 17 aprile.

E le sorprese non finiscono qui, OVS presenterà una seconda collezione, per tutta la famiglia, in-store da fine agosto con protagonisti assoluti i Looney Tunes e la loro ironia irriverente.

In quanto Ambassador del centenario, i Looney Tunes avranno il compito di rappresentare la grande fanbase Warner vestendo letteralmente i panni di alcuni iconici personaggi dello studio, in una divertente e imperdibile operazione di mashup.

Ad arricchire l’offerta dedicata al WB100 ci sarà anche ‘Spin Master’, con action figures che ripropongono i personaggi più iconici di Warner Bros., come Batman e Bugs Bunny nella versione Mash Up, e un’edizione speciale dei personaggi di Harry Potter con una confezione dedicata. Per gli amanti dei collezionabili, non mancheranno i Funko celebrativi del WB100, in incredibili edizioni limitate che includono i Looney Tunes nelle vesti dei personaggi di Scooby-Doo!, e tanti altri prodotti legati al centenario in uscita quest’anno. I plush di Famosa permetteranno poi anche ai più piccoli di partecipare alle celebrazioni del centenario.

Anche ‘Monnalisa’ si unisce alle celebrazioni del centenario di Warner Bros. e alla campagna Celebrating Every Story, con il lancio di una capsule collection ispirata ai leggendari Tom & Jerry. Monnalisa conferma la sua partnership con Warner Bros. e l’amore e l’interesse verso i personaggi creati dallo studio, che negli anni continuano ad arricchire le collezioni high-end dedicate all’abbigliamento per bambini. Inoltre, in occasione del centenario, Monnalisa lancerà una serie di iniziative sui suoi canali officiali, sulla propria piattaforma ecommerce e all’interno dei propri store, che includeranno materiali tematizzati e attività promozionali legate all’acquisto di prodotti della collezione Warner Bros.

L’insegna “Games Academy – Funside” celebrerà invece Warner Bros. con un ricco assortimento di prodotti dedicati a questo importante anniversario che si andranno ad aggiungere alla ricca offerta di merchandising Harry Potter, DC Comics e molto altro già presente nei più di 40 negozi già parte della catena. Games Academy – Funside propone un assortimento celebrativo, con un’offerta sempre ricca di nuove proposte fornite dai licensor ufficiali.

Filiale italiana dell’azienda francese ‘Abysse Corp.’, distribuisce in Italia una linea dedicata all’anniversario, composta da poster, tazze, notebooks e drinking bottle. La linea celebra i titoli e le storie più iconiche del cinema e dell’animazione WB.

EXPERIENCES: Per celebrare il 100° Anniversario di Warner Bros., Fever lancerà “Candlelight: 100 Anni di Warner Bros.”, una serie di concerti commemorativi che arriveranno in oltre 100 città in tutto il mondo. Da Il Signore degli Anelli a Il Mago di Oz, da Casablanca a Friends, Batman e Harry Potter, il concerto Candlelight permetterà di intraprendere un viaggio attraverso le più importanti colonne sonore dello Studio, che hanno accompagnato cento anni di storie indimenticabili. In Italia i concerti sono previsti a Milano (28 aprile), Roma e Torino (23 Settembre) e Bologna (30 Settembre). I biglietti sono disponibili QUI

La Warner Bros. è stata fondata da Albert, Sam, Harry e Jack Warner e costituita ufficialmente il 4 aprile 1923. Ad oggi lo Studio, parte di Warner Bros. Discovery, detiene una delle collezioni di marchi di maggior successo al mondo, ed è all’avanguardia in ogni aspetto dell’industria dell’intrattenimento: dalla produzione di lungometraggi, programmi televisivi e prodotti direct-to-consumer fino all’animazione, fumetti, videogiochi, prodotti di consumo, intrattenimento a tema, studio tour e brand licensing. La vasta library dello Studio, una delle più prestigiose e preziose al mondo, è composta da oltre 145.000 ore di programmazione, inclusi 12.500 lungometraggi e 2.400 programmi televisivi composti da oltre 150.000 singoli episodi. Warner Bros. detiene anche un portfolio di franchise tra i più diversificati ed amati al mondo, come Looney Tunes, Wizarding World, DC, FRIENDS, Il trono di Spade, Hanna-Barbera solo per citarne alcuni.

Trovate tutti gli aggiornamenti sui progetti della major in questa pagina!

