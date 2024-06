The Watchers – Loro ti guardano, al cinema dal 5 giugno, segna l’esordio alla regia di un lungometraggio per Ishana Night Shyamalan, figlia di M. Night Shyamalan, e nel suo cast vede Dakota Fanning e Georgina Campbell (star di Barbarian). La pellicola è tratta dal romanzo omonimo di A. M. Shine e, in un’intervista con CB, le due attrici hanno raccontato come si sono approcciate alla fonte originale. Fanning rivela che abitualmente mette davanti lo script al testo letterario nel portare sullo schermo il suo personaggio:

Di solito seguo di più la sceneggiatura, perché alla fine è quella che stai portando in vita. Penso che sia una fortuna che questa storia abbia alle spalle un libro così bello a cui ispirarsi e che il materiale di partenza sia così eccellente. Ho incontrato lo scrittore A.M. Shine ed è stato fantastico. Ha creato un mondo fantastico da cui trarre questo film. Ma di solito mi concentro di più sulla sceneggiatura. Penso che se stai facendo qualcosa che è nel libro, ma che forse non è necessariamente rilevante per la storia… può essere un po’ complicato mischiare [libro e film]. Quindi di solito mi concentro sulla sceneggiatura.

Campbell invece spiega come nel film ha potuto dare più sfumature alla sua Ciara:

Ho letto il libro prima di partecipare all’incontro, quindi volevo capire meglio il personaggio, ed è bello poterlo analizzare più da vicino, ma di Ciara non si scopre molto. La sua prospettiva è presente solo per un capitolo del romanzo, il che mi ha dato molta libertà di poter lavorare su di lei, cosa molto bella perché quando A.M. Shine è venuto sul set, ha detto: ”Oh mio Dio, hai reso Ciara davvero interessante“. Nel libro è un po’ fastidiosa. Credo che compassione e dolcezza la contraddistinguano e che lei davvero voglia prendersi cura delle persone, a volte anche a suo discapito, ma credo che sia una persona adorabile e gentile, il che è positivo.

The Watchers, la sinossi

The Watchers segue le vicende di Mina, artista di 28 anni, che si ritrova bloccata e isolata in una vasta e incontaminata foresta nell’Irlanda occidentale. Quando Mina trova un riparo, rimane inconsapevolmente intrappolata assieme a tre sconosciuti che ogni notte sono spiati e perseguitati da misteriose creature.

