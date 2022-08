Will Smith torna sui social, ma lo schiaffo ha danneggiato seriamente la sua reputazione

Sono passati diversi mesi da quando Will Smith ha conquistato le prime pagine di tutti i giornali del mondo per i motivi più sbagliati possibile, e cioè per lo schiaffo tirato a Chris Rock durante la Notte degli Oscar. Bandito dall’Academy per dieci anni, l’attore ha visto cancellare diversi progetti a lui collegati (ma non tutti), e dopo un lungo silenzio ha pubblicato tre settimane fa un toccante video in cui si scusa con il collega e con tutto il pubblico.

Ora si passa alla fase successiva: riprendere l’attività social. Smith lo ha fatto pubblicando prima un metaforico video intitolato “io che cerco di tornare sui social”, in cui un piccolo infastidisce un gorilla adulto finché non viene viene scacciato, e poi un altro ieri in cui insieme a suo figlio Trey cerca di catturare un gigantesco ragno che cammina sul pavimento della loro camera:

Nel frattempo, Variety ha pubblicato i dati provenienti da Q Scores, lo standard dell’industria per quantificare lo star power e l’appeal delle celebrità, che indicano come i numeri di Will Smith siano sprofondati dopo l’episodio degli Oscar.

Prima dell’incidente, l’attore era costantemente tra i primi 5 / 10 attori con punteggi più alti negli Stati Uniti nei sondaggi semestrali realizzati dalla società, al pari di Tom Hanks e Denzel Washington. Nel sondaggio svolto a gennaio, l’attore aveva un punteggio positivo di 39, che nel sondaggio di luglio è precipitato a 24. Un punteggio positivo di 24 significa che il 24% delle persone intervistate che conoscono Smith lo includono tra le loro personalità preferite. Per quanto riguarda il punteggio negativo, è più che raddoppiato: da 10 a 26. Un punteggio medio, in tal senso, è di 16/17.

Anche l’immagine pubblica di Jada Pinkett Smith è peggiorata, passando da 13 a 6 di punteggio positivo e da 29 a 44 di punteggio negativo.

Chi invece non ha subito alcun impatto è Chris Rock: i suoi punteggi positivi (20) e negativi (14) sono rimasti gli stessi tra gennaio e luglio.

I commenti sulla vicenda Will Smith / Chris Rock

Trovate tutte le notizie sugli Oscar nella nostra pagina speciale.