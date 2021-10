Sono passate poche settimane da quando Jason Blum ha aggiornato la stampa sul film sucon protagonista Ryan Gosling. A inizio ottobre, infatti, il produttore aveva spiegato che “stiamo lavorando alla sceneggiatura, dobbiamo ottenere lo script giusto. Lavorare per ottenere una sceneggiatura in cui Gosling si senta bene, a suo agio e che ne sia entusiasta”. Finora si pensava che alla regia vi sarebbe stato Leigh Whannell, ma in realtà oggi Deadline rivela che il progetto ha preso una piega totalmente inedita.

Derek Cianfrance ha infatti rimpiazzato Whannell, e si occuperà di scrivere e dirigere la pellicola. La premessa alla base della storia, tuttavia, dovrebbe rimanere la stessa. Cianfrance ha diretto Gosling in Blue Valentine e in Come un tuono, recentemente ha scritto e diretto la serie I Know This Much Is True ed è stato nominato all’Oscar per la sceneggiatura di Sound of Metal.

“I film horror sono stati il mio primo amore,” afferma Cianfrance in un comunicato. “Grazie a loro ho scoperto di cosa è capace il cinema a livello narrativo, psicologico ed estetico. Assieme alla possibilità di lavorare ancora con Ryan, questo è un sogno che diventa realtà. Sono entusiasta e ispirato nel lavorare con le ottime persone della Blumhouse e della Universal per riportare questo mostro in vita nel nostro inconscio collettivo”.

Wolfman sarà il secondo film della major nella “nuova” iterazione dei Mostri Universal. Nel 2017 con La Mummia si era tentato un approccio blockbuster chiamato Dark Universe, ma dopo il flop si è deciso di procedere con film individuali a partire da L’uomo invisibile, che ha incassato 124 milioni di dollari (pandemia inclusa) contro un budget di 7.

Il più recente film dedicato a Wolfman è del 2010, diretto da Joe Johnston con Benicio del Toro nei panni dell’iconico mostro.

